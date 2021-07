Leserreaktionen – «Die Wölfe nicht ausrotten, sondern effizient vergrämen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Umgang mit dem Wolf.

Ein Leser schlägt vor, dass in der Schweiz so mit den Wölfen umgegangen werden soll wie in Kanada. Foto: Keystone

Zu «Diese Berner Zoodirektorin ist Rekordhalterin»

Mit Interesse las ich den sehr gut recherchierten Bericht über meine Gotte Monika Meyer-Holzapfel, die 25 Jahre lang den Tierpark Dählhölzli leitete. Nebst dem abgebildeten Buch «Tiere, meine täglichen Gefährten» gibt es noch ein weiteres Buch mit dem Titel «Tierpark – kleine Heimat» und das Berner Heimatbuch «Der Tierpark Dählhölzli in Bern. Katharina Balmer, Konolfingen

Zu «Bern erhält auch 2022 weniger Geld»

Der Kanton Bern erhält 2022 aus dem Nationalen Finanzausgleich 20 Millionen Franken mehr als 2021, aber 70 Millionen weniger als die Regierung erwartet hatte. 24 andere Kantone schmetterten eine solch hohe Erwartung ab. Offenbar hat sich unsere Regierung derart an die hohen Zuwendungen seitens der anderen Kantone gewöhnt, dass man sich bereits an ungebremst hohe und höhere Erwartungen gewöhnt hat und es selbstverständlich findet, dass die «lieben eidgenössischen Freunde» jedes Jahr ihr Portemonnaie ungebremst gerne weiterhin für den Kanton Bern öffnen. So kann dies allerdings nicht weitergehen, weder im privaten noch im staatlichen Bereich. Gewöhnung ist der Anfang von Sucht, auch im Finanziellen. Peter Bolliger, Münsingen

Zu «Altersheim in Thun evakuiert, die Lage am See bleibt angespannt»

Der Thunersee war randvoll und nur haarscharf schrammten Tausende Menschen an riesigen Schäden vorbei. Wieder wurde klar, dass wir Menschen durch sinnlose Mobilität unser Klima anheizen. Kaum eine Woche später, provozierte die Flugwaffe genau über diesem Seeufer mit einer Flugshow von mehreren extrem tieffliegenden Motorflugzeugen: Sie lässt mit brutalem Getöse einen Kerosin-Regen über dem Gebiet Aare hinunter auf das Ausflussbecken, den Schadaupark und das Strandbad niederprasseln! Was für eine lebensverachtende Provokation und eine an Dummheit schwer übertreffbare Sinnlosigkeit in Zeiten des entfesselten Klimas. Peter Kammermann, Thun

Zu «Gibraltars Corona-Rätsel»

Meine Jahrgänger und ich haben die meisten Kinderkrankheiten noch durchgemacht und sind seither geschützt. Unsere Kinder sind geimpft. Wie oft sind wir seither mit den Viren in Kontakt gekommen, wurden infiziert, haben eventuell sogar gestreut? Niemand weiss es, weil nicht getestet wurde. Man fühlt sich ein, zwei Tage etwas schlapp, danach ist alles wieder gut. Das Immunsystem hat das Virus innert nützlicher Frist erledigt. So ist es mit der Covid-Impfung: sie schützt vor einem schweren Verlauf, nur wenige (nicht keine) werden krank. Die Hersteller haben nichts anderes behauptet. Politik, Medien und Öffentlichkeit hofften, dass die Verbreitung gestoppt würde, was offenbar nur teilweise der Fall ist. Fazit: Die Eindämmungsstrategie ist gescheitert! Deshalb sollten wir zurück zum ursprünglichen Ziel übergehen: Eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden. Dafür braucht es aber keine Massentests, Quarantäneregeln usw. Wenn Hausärzte die Erkrankungen korrekt melden, haben wir genügend Vorlauf. Dafür könnten wir zurückkehren in die Normalität. Urs Salvisberg, Langenthal

Zum Leserbrief von Walter Schmid «Ganze Rudel müssen eliminiert werden»

In der Schweiz sollten wir mit den Wölfen so umgehen wie in Kanada. Wenn ein Rudel auftaucht, erlegen die Kanadier nämlich die ersten drei Wölfe. Die restlichen Wölfe des Rudels fliehen sofort. Danach sieht man am ersten Ort ein Jahr lang keine Wölfe mehr. Dieses System sollte man bei uns auch anwenden. Man rottet die Wölfe nicht aus, sondern man vergrämt sie effizient. Mit dem System, das wir in der Schweiz haben, werden die Wölfe nicht dezimiert, sondern man züchtet sie! Wenn ich einen Wolf antreffen sollte, gebe ich ihm ein Gudeli und streichle ihn. Beat Aegerter, Uetendorf

Fehler gefunden?Jetzt melden.