Die Woche im Emmental – Der Konkurs von Chrigu Beck und eine Mäuseplage Diese Themen gaben diese Woche im Emmental zu reden.

Die Meldung schlug ein. Am Montagabend wurde bekannt, dass das Bäckerei-Unternehmen Chrigu Beck Insolvenz angemeldet hat. Am Dienstag blieben die Türen in den Filialen in Burgdorf, Lyssach und Ittigen zu, 90 Angestellte verloren auf einen Schlag ihren Job.

Das Bedauern in der Region ist gross, für viele gehörte das Gipfeli oder der Kaffee im Chrigu Beck zur täglichen Routine. Gross ist die Enttäuschung auch bei Inhaber Christian Friedli. Mein Kollege Stephan Künzi konnte mit ihm über das Aus der Bäckerei sprechen.

Meine Kollegin Pia Scheidegger traf indes eine Frau, die in ihrer Mietwohnung in Rüedisbach mit einer Mäuseplage zu kämpfen hatte. Der Mäusekot verursachte nicht nur Gestank, sondern machte auch die Möbel unbrauchbar. Der Fall landete schliesslich vor der Schlichtungsbehörde.

Und eine gute Meldung zum Schluss: In Lützelflüh geht der Gasthof Ochsen wieder auf. Die Liegenschaftsbesitzerin hat nicht nur einen Pächter gefunden, sondern teilt mit, dass nun auch die Bewilligung für den Bau von Wohnungen im Gebäude vorliegt.

