Wacker Thun – Die Woche des Schreckens Zwei Tage nach der Meldung, wonach aus der ersehnten neuen Halle nichts wird, verliert Martin Rubins Mannschaft auch ihr zweites Spiel im neuen Jahr. Adrian Horn

Enttäuschung und Frustration in den Reihen Wacker Thuns. Foto: Manuel Zingg

Köpfe hängen, Herzen schmerzen. Am Sonntagabend endet eine der schwierigsten Wochen in der 60-jährigen Geschichte dieses so stolzen Clubs mit einem weiteren Rückschlag. Eine deutliche Niederlage in Kriens hat am Donnerstag die zweite Saisonhälfte eingeläutet, am Vormittag danach wurde bekannt, dass die Thuner bis auf weiteres keine neue Halle beziehen werden. Und nun stehen sie so da: abgekämpft, verzweifelt, fast ein bisschen erschlagen ob all der Ereignisse. Eben verloren sie gegen St. Otmar 29:31. Es ist die 10. Pleite im 18. Spiel.

Bedient ist Wackers Präsident schon vor der Partie. Georges Greiner weilt in der leeren VIP-Lounge. Ein Schock sei die Nachricht von den Vertretern der Stadt gewesen, sagt er. Er wurde am Donnerstagabend und damit vor der Öffentlichkeit darüber informiert, dass aus der neuen Sporthalle in der erforderlichen Form zumindest vorerst nichts wird, und reagierte später mit einem bemerkenswert taktvollen Communiqué, in dem er zwar sein Bedauern zum Ausdruck bringt, aber keine Vorwürfe erhebt.