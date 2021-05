Neue Nutzungsbedingungen – Die Woche der letzten Chance für Whatsapp Am Samstag läuft die Frist aus, die umstrittenen neuen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Danach wird die populäre App für diejenigen, die nicht zustimmen, unbrauchbar. Hier nochmals die wichtigsten Fragen und Antworten. Rafael Zeier

Der Tamedia-Experte Rafael Zeier beantwortet die dringendsten Fragen zu Whatsapp im Video. Video: Adrian Panholzer

Was passiert am Samstag?

Dann läuft die Frist aus, um den neuen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von Whatsapp zuzustimmen. Täglich zeigt die App inzwischen Meldungen an, die dazu auffordern. Wer stattdessen oben rechts auf das X drückt und nicht zustimmt, wird am Samstag von Whatsapp voraussichtlich ausgesperrt (dazu gleich mehr).

Sind diese neuen Bedingungen denn so schlimm?

Nein. Sie sind vergleichsweise harmlos. Es geht in erster Linie darum, dass Firmen Whatsapp für Kundendienstanfragen nutzen können. Aber es gibt zwei Unsicherheitsfaktoren: Einerseits hat es in den Änderungen noch ein paar andere Kleinigkeiten, die nicht so ganz deutlich sind. Gerade was die Weitergabe von Daten (nicht dem Inhalt von Nachrichten) an Facebook angeht, dazu gehört Whatsapp nämlich. Zudem ist Facebook dafür bekannt, dass es sich schon mal über Abmachungen hinwegsetzt.

Warum dann die Aufregung?

Im Frühjahr hat Whatsapp diese Änderungen ausgesprochen ungeschickt angekündigt und mit einer sehr kurzen Annahmefrist verknüpft. Ein PR-Desaster sondergleichen. Viele Leute realisierten erst in dem Moment, dass Whatsapp zu Facebook gehört, und dann klang alles ausgesprochen dramatisch. Die Firma hat den Fehler dann schliesslich eingesehen und eine Fristverlängerung (bis am 15. Mai) erlassen und alles viel besser und freundlicher erklärt.

Wenn ich nun trotzdem nicht zustimmen möchte?

Dann dürfte (ganz sicher weiss man das erst am Samstag) Whatsapp ab dem 15. Mai nur noch passiv funktionieren. (Lesen Sie hier, was passiert, wenn man nicht nach Whatsapps Pfeife tanzt.) Man kann noch Anrufe empfangen, aber nicht selber tätigen. Man kann Nachrichten weiter empfangen, aber sieht wohl nur die Benachrichtigung. Den Inhalt der Nachricht sieht man erst, wenn man den Bedingungen zugestimmt hat. Selber kann man keine Nachrichten mehr verschicken. Möglich ist zudem, dass das Whatsapp-Konto nach 120 Tagen in diesem Passivstatus gelöscht wird. Aber auch das ist noch nicht sicher. Und als wäre die Lage nicht unsicher genug, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Whatsapp die Annahmefrist ganz unaufgeregt noch mal nach hinten in den Sommer verschiebt.

Update: Gegenüber dem Insider und auf der eigenen Webseite rudert Whatsapp bereits zurück. Die Massnahmen sollen nun nicht sofort und vor allem nicht bei allen gleichzeitig greifen. Für ein paar Wochen würde weiter ein Hinweis angezeigt. Dann könne man nur noch eingegangene Anrufe und Textnachrichten beantworten. Eigene Anrufe oder Text-Konversationen könne man nicht mehr starten. Nach nochmal ein paar Wochen (Man beachte, wie unpräzise und unverbindlich Whatsapp das formuliert.) würde der Hinweis auf die Nutzungsbedingungen dauerhaft angezeigt und keine Nachrichten und Anrufe mehr zugestellt. Gelöscht würde das Whatsapp-Konto aber nicht. Insgesamt eine geschickte Strategie von Whatsapp. Von einer theatralischen Deadline abzurücken und die Massnahmen zu individualisieren, dürfte die Lage etwas beruhigen und einen grossen Proteststurm verhindern, wenn alle gleichzeitig ausgesperrt werden.

Was, wenn ich schon zugestimmt habe und das nun bereue?

Dann löschen Sie die App und nutzen Sie eine der zahlreichen Alternativen. (So glückt die Abkehr von Whatsapp) Ohne die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, macht es sowieso keinen Sinn mehr, Whatsapp zu verwenden.

Wenn ich Whatsapp rauswerfe, muss ich mich dann nicht auch von Facebook und Instagram verabschieden?

Streng genommen: ja. Facebook ist daran, alle seine Dienste besser zu vernetzen und enger zusammenzuführen. Aber konsequent dem Facebook-Konzern aus dem Weg zu gehen, ist ausgesprochen aufwendig und wird schnell mühsam. Selbst wenn man die drei genannten Dienste nicht mehr nutzt und kündigt, stecken Teile von Facebook in mehr Websites, Gadgets und Apps, als man meint.

Soll man Whatsapp nun löschen?

Ganz so grün, wie man vielleicht meint, ist das Gras bei den anderen Messengern auch nicht, und seine Kontakte zum Umzug zu motivieren, ist aufwendig. Aber wenn man Facebook eins auswischen möchte oder einfach nur ein Zeichen für etwas mehr Datenschutz setzen will, ist das eine gute Idee. Und vielleicht motiviert es die Messenger-Branche ja, wenn die Kundschaft über x Messenger verzettelt ist, endlich mal über Kollaborationen und gemeinsame Schnittstellen nachzudenken.

