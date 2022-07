Wirtschaftsmittelschule Thun – «Die WMS wird in Erinnerung weiter leben» Die Diplomfeier an der Wirtschaftsmittelschule (WMS) war zugleich eine Schlussfeier, denn mit den letzten 15 Absolventen geht auch der Schultyp. Andreas Tschopp

Zum letzten Mal erhielten in Thun 15 Absolventen der Wirtschaftsmittelschule ihre Ausweise überreicht von Leiter Josef Stirnimann (ganz links). Foto: Andreas Tschopp

«Sie beschliessen die Geschichte.» Das sagte Marius Gränicher, Rektor des Gymnasiums Thun, am Freitagabend an der Schlussfeier der Wirtschaftsmittelschule (WMS) zu den 15 Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2022. Diese sind die Letzten, die in der Aula der Hotelfachschule ihren kaufmännischen Fachausweis mit Maturitätszeugnis zusammen entgegennehmen durften. Denn nach 42 Jahren findet dieser Ausbildungsgang sein Ende hier in Thun auf Geheiss des Kantons (wir berichteten).

Der Schulleiter bleibt als Lehrer