Neun Punkte Rückstand – Die Winterpause wird für YB langsam zur rettenden Insel Die Young Boys wollten nach der Länderspielpause eine Serie starten. Nach dem 1:2 zuletzt gegen Servette und nur einem Sieg lässt sich sagen: Das ist gründlich schiefgegangen. Moritz Marthaler

Der Bruch im Spiel: YB-Aufbauer Martins (gebeugt) sieht von Schiedsrichter Schnyder die zweite Gelbe, dann die Rote Karte. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Natürlich, wenn diese Szene am Samstag anders gelaufen wäre, liesse sich hier womöglich vortrefflich darüber schreiben, wie sie die Young Boys nach schwierigen Wochen endlich gestartet haben, die kleine Erfolgsserie, die Phase der Rehabilitation.

Gekommen ist es anders. Christopher Martins beging gegen Servette kurz vor der Pause dieses Foul, er setzte im ungünstigsten Moment zur Grätsche an: Von schräg hinten, ohne Not, bereits verwarnt. Einerseits ist Martins erst 24 Jahre alt, wie auch sein Trainer David Wagner im Nachgang zu bedenken gab. Andererseits ist Martins auf seiner Position schon über 120 Profipartien schwer, hat für Luxemburg bald 50 Länderspiele absolviert. Dass ihm so ein Malheur zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen unterlief, spricht auch gegen ein gewisses Bewusstsein auf dem Feld. Bereits Mitte Oktober beim 1:1 gegen Luzern wurde er früh verwarnt, stand später seinem Gegenspieler auf den Fuss. Zweimal Gelb-Rot, zweimal brachte er seine Mannschaft so in grosse Probleme. «Leider hat man in der Emotion und im Gefühl des Zweikampfs nicht im Kopf, dass man schon verwarnt ist», versuchte es Wagner so zurückhaltend wie möglich zu formulieren.