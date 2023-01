100-Jahr-Jubiläum in Mürren – Die Wiege des ältesten Damenskiclubs der Welt liegt im Berner Oberland Diese Woche feierten Engländerinnen das 100-Jahr-Jubiläum ihres Damenskiclubs. Auf dem Programm stand auch ein Nostalgierennen. Hans Heimann

Rasant und elegant: Ein Bild vom Jubiläumsrennen in der Jubiläumswoche «100 Jahre Ladies’ Ski Club Mürren». Foto: PD / Jonathan Buckmaster

Die ersten Skifahrerinnen im Berner Oberland waren vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts Engländerinnen. Am ersten offiziellen Damenrennen 1905 in Grindelwald nahmen fast ausschliesslich englische Kurgäste teil. In Mürren erfolgte am 23. Januar 1923 die Gründung des British Ladies’ Ski Club, des ältesten Damenskiclubs der Welt. Dieser wurde von führenden Skifahrerinnen der damaligen Zeit unter der Leitung von Mabel Lunn, ermutigt durch ihrem Ehemann Arnold Lunn, ins Leben gerufen.