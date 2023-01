Lebend gebärende Fischechsen – Die Wiege der Ichthyosaurier Sie sahen aus wie Delfine mit vier Seitenflossen, waren aber Reptilien. Nun haben Forscher gezeigt, dass Saurier offenbar wie Wale zum Gebären an dieselben Orte zurückkehrten. Hannah Wagner

So könnte es ausgesehen haben, wenn erwachsene Ichthyosaurier mit ihren Neugeborenen schwammen. Foto: Gabriel Ugueto

Ichthyosaurier sind eigenartige Tiere gewesen. Sie sahen aus wie Delfine, waren aber Reptilien; ihr Name bedeutet übersetzt «Fischechsen». Eier legten sie nicht, stattdessen brachten sie ihre Jungen lebend zur Welt. Und wenn sie sich fortpflanzten, zeigten die vorzeitlichen Tiere wohl ein ähnliches Gebärverhalten wie Wale. Das haben Wissenschaftler um Neil Kelley von der Vanderbilt University in Nashville, USA, nun herausgefunden. Wie sie in der Zeitschrift «Current Biology» berichten, suchten die Saurier eigens spezielle Plätze auf, um ihren Nachwuchs auf die Welt zu bringen.