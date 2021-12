Corona-Massnahmen in Berner Clubs – Die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung Die Schweiz kommt in den Genuss der sanftesten Corona-Massnahmen Mitteleuropas. Nützt nichts, sagen viele Berner Clubs. Sie werden trotzdem bald den Betrieb einstellen müssen. Ane Hebeisen Michael Feller

Gemütlich zwar, aber kaum rentabel: Im Bierhübeli möchte man die Tische bei grösseren Veranstaltungen lieber nicht wieder hervorkramen. Foto: Franziska Scheidegger

Es hatte schon einen Anflug von staatsgebieterischer Nonchalance, wie sich der Bundesrat an seiner Pressekonferenz am Dienstag präsentierte. Nachdem steigende Fallzahlen und Virusmutanten in fast allen umliegenden Ländern zu Lockdown-Diskussionen, 2G+-Forderungen und Impfpflicht-Anträgen geführt haben, gibt man sich in der Schweiz vergleichsweise gelassen: 2G im Kulturleben? Wurde nicht diskutiert. Zuschauerbeschränkung an Veranstaltungen? Kein Thema. Das Volk soll lediglich in Innenräumen wieder Maske tragen und nicht mehr im Stehen konsumieren, so der Vorschlag, der in Konsultation gegangen ist.