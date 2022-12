Skirennzentrum Hasliberg – Die Wettkampfsaison beginnt Mit einem Slalom der Kategorie U-16 beginnt die Saison des Skirennzentrums Hasliberg. Weitere sehr unterschiedliche Rennen folgen.

Bald startet die Rennsaison des Skirennzentrums Hasliberg. Foto: PD

Für das Skirennzentrum Hasliberg beginnt die Saison am Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, mit einem Slalom der Kategorie U-16. «Während zwei Tagen finden die Interregionalen Vergleichsrennen am

Hasliberg statt, dabei gehen Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus den Verbänden BOSV, ZSV, SSM und ZSSV an den Start», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

Und gleich am Sonntag, 18. Dezember, folgt das Skirennzentrum Open. Das beliebte Volksskirennen werde in der Form eines Riesenslaloms durchgeführt und biete von den jüngsten Skifahrenden bis zur Erwachsenenkategorie für jeden eine Startmöglichkeit. Die Anmeldung kann online unter www.skirennzentrum.ch erfolgen.

«Im Januar geht es wieder Schlag auf Schlag», versprechen die Verantwortlichen. «Gestartet wir mit dem Swiss-Ski Jugend Cup National U-16 mit einem Riesenslalom und zwei Slaloms vom 4. bis 6. Januar.» Gleich darauf, vom 10. bis 11. Januar, finden die Junioren-Schweizer-Meisterschaften der Damen im Slalom statt. «Das Saisonhighlight – die Europacup-Slaloms der Damen – werden am 13. und 14. Januar nun schon zum dritten Mal am Hasliberg durchgeführt.» Wer nicht vor Ort sein könne, habe die Möglichkeit, die Rennen im Livestream zu verfolgen.

Mehr dazu: www.skirennzentrum.ch.

sgg/pd

