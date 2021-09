Bilanz der Freibäder – Die Wettergötter hatten einfach keine Lust Die Corona-Pandemie, vor allem aber das schlechte Wetter mit Hochwasser haben die Bilanz der Freibäder getrübt. Hans Kopp

Sonne, See und Spass: Das Strandbad Thun verbuchte eine insgesamt gute Saison. Foto: Hans Peter Roth

«Der Sommer 2021 war nördlich der Alpen einer der niederschlagsreichsten seit Messbeginn. In den Zentralalpen war es lokal der deutlich nasseste Sommer in den über 100-jährigen Aufzeichnungen. Juni und Juli waren in der Schweiz regional die nassesten Monate seit Messbeginn», heisst es im Wetterrückblick von Meteo Schweiz. «Die anhaltend grossen Regenmengen liessen gegen Julimitte nördlich der Alpen mehrere Flüsse und Seen über die Ufer treten.»

Das bekamen auch die Freibäder zu spüren. Diese Zeitung hat bei einigen in der Region Thun nachgefragt. Eines sei vorweggenommen: Die Saison verlief überall ohne nennenswerte Unfälle.