Smalltalk der Woche – Die Wetter-App, die niemand kennt – aber top ist Ein schreckliches Grillgut, eine Villa zum Schnäppchenpreis und eine Borderline-Komikerin – unsere Liste für das gepflegte Tischgespräch. Philippe Zweifel

Wetter-App-Geheimtipp

Wo es regnet und wo nicht, ist gerade in Bergtälern schwierig zu prophezeien – Pflotsh hilft. Screenshot: Pflotsh

Ja, das Wetter. Macht wieder mal, was es will. Nun ist eine gute Meteo-App gefragt. Geheimtipp: Pflotsh Super HD, mit den Daten von Kachelmann-Wetter. Berechnet durch ein Gitternetz mit Zellen von 1 × 1 Kilometer Fläche. Profizeugs.

Stilvoll durch den Regen

Mit Schirm, Charme und Karte: Dieses Teil macht Sie zum Engländer. Foto: London Undercover

Aber vielleicht mögen Sie ja Regen? Dann empfiehlt sich dieser hochwertige Vintage-Regenschirm mit einer London-Karte von 1930 als Innenmuster. Anbieter: London Undercover, ca. 80 Franken.

Wohnen wie die Austens

Ist eine Villa – und trotzdem ein Schnäppchen: Liegenschaft in West Sussex. Foto: Country Life

Bleiben wir in England: Diese 9-Schlafzimmer-Villa in West Sussex gehörte einst einem Neffen von Jane Austen. Für 1,7 Millionen Franken ist sie zu haben. Dafür kriegt man in Zürich eine 4-Zimmer-Wohnung!

Smarte Exhibitionistin

Komikerin und Podcasterin Whitney Cummings. Foto: Instagram

Whitney Cummings ist die lustigste, unflätigste und exhibitionistischste Komikerin in Amerika. Ihr neuester Streich: «Die 30-Tage-lang-nicht-entschuldigen-Challenge». Einen Podcast hat sie auch, da interviewt sie clever und witzig Gäste. Die tägliche Dosis Whitney gibts auf ihrem Insta-Kanal, wo sie sich schon mal im Schweinestall wälzt. Vorsicht, nicht ganz jugendfrei!

Luxus aus Abfall

Garantiert nachhaltig: Karün-Sonnenbrille. Foto: Karün

Es gibt zwar sicherlich effizientere Wege, seine Umweltbilanz zu verbessern, aber für ein gutes Gewissen reichts: Karün aus Patagonien arbeitet mit einheimischen Völkern zusammen, die Abfall aus Gewässern sammeln. Aus diesem werden Sonnenbrillen hergestellt. Nun auch in der Schweiz erhältlich, ca. 90 Franken.

Sextape, reloaded

Stan Sebastian und Lily James als Tommy Lee und Pamela Anderson. Foto: Twitter

Braucht die Welt eine Serie über das (S)Ex-Paar Pamela Anderson und Tommy Lee? Eher nicht. Trotzdem wird sie gemacht, mit Lily James und Stan Sebastian in den Hauptrollen (Bild). Pam selbst bezeichnet das Ganze als schlechten Witz.

Das Original:

Lee und Anderson – in echt. Foto: Key

Carrot-Dog

Da können auch viel Zwiebeln nichts mehr retten: Carrot-Dog. Foto: PD

Laut Grillexperte Andreas Rummel ist einer der Grill-Trends 2021 der Carrot-Dog. Also ein grilliertes Rüebli im Brot. Thanks, but no thanks.

Zweckentfremdete Brüste

Nicht unbedingt sexistisch, eher: unschön. Foto: Artcanbreakyourheart

«Diversität und weibliches Empowerment führen dazu, dass ästhetische Objekte rund um den Körper Einzug in unsere Wohnungen erhalten.» Das sagt Sascha Grewe, der Entwickler dieser Busen-Tischli. Wir sagen: Bitte nochmals ans Design-Pültli!

