Samurai-Filme im Kino Rex – Die Western des Fernen Ostens Toxische Männlichkeit? Eine Reihe mit grandiosen japanischen Schwertkampffilmen aus verschiedenen Jahrzehnten reanimiert und dekonstruiert gängige Samuraimythen. Andreas Berger

Ein Mann von vulkanischem Temperament: Toshiro Mifune steht in «Die sieben Samurai» einem Dorf im Kampf gegen eine Banditenhorde bei. Foto: zvg

Oft kopiert, nie übertroffen und immer wieder sehenswert: Akira Kurosawas Film um sieben Samurai, die einem Bauerndorf beistehen im Kampf gegen eine Banditenhorde, stellte 1954 alles in den Schatten, was Japans Kino zuvor an Schwertkampfstreifen produziert hatte. Jetzt wird der Film in der Reihe «Mythos Samurai» in Originalversion aufgeführt. Das ist umso erfreulicher, als das wuchtige Epos in hiesigen Gefilden jahrzehntelang nur in einer gekürzten 160-Minuten-Fassung gezeigt wurde. Das sorgfältig austarierte Gleichgewicht zwischen Actionszenen, die zum Teil mit mehreren Kameras gedreht wurden, und ruhigen, reflektiven Szenen liess sich dort allenfalls erahnen.