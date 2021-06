Zwei, die auf Kritik reagiert haben: Torschütze Xherdan Shaqiri (l.), Captain Granit Xhaka. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

So sieht also ein Houdini-Akt aus, eine Selbstbefreiung im letzten Moment. So ist es, wenn die Schweizer Nationalmannschaft auf einen miserablen Auftritt reagiert, sich zusammenrauft und eine Trotzreaktion zeigt. So kommt ein Sieg zustande, der nun immerhin noch alle Hoffnungen lässt, sich als einer der vier besten Gruppendritten für den Achtelfinal zu qualifizieren.

Das 3:1 gegen die Türkei ist so verdient, wie es die Niederlage gegen Italien war. Die Schweizer haben anfänglich zwar Mühe, vier Torschüsse lassen sie dem Gegner in den ersten vier Minuten zu. Als sie aber selbst das erste Mal aufs türkische Tor schiessen, gehen sie bereits in Führung. Haris Seferovic trifft. Ja, Seferovic, ausgerechnet er, der eigentlich gar nicht spielen würde, wenn Vladimir Petkovic auf die Kritiker gehört hätte.