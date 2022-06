Gewalt an Kindern

Mit dem Buch «Ist das okay?» will Agota Lavoyer Erwachsenen und Kindern helfen, das tabuisierte Thema der sexualisierten Gewalt offener anzusprechen.

Mit dem Buch «Ist das okay?» will Agota Lavoyer Erwachsenen und Kindern helfen, das tabuisierte Thema der sexualisierten Gewalt offener anzusprechen.

Jedes siebte Kind in der Schweiz ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Diese Zahl ist enorm hoch – trotzdem sprechen viele Eltern mit ihren Kindern kaum darüber. Warum?

Weil es ein Tabuthema ist. Zudem wird in den Medien fast nur über die grossen Fälle berichtet – etwa vor kurzem über den Ring von 73 Personen in Deutschland, der über Jahre Kinder missbraucht hat. Aber ich habe viele einzelne Opfer ans Gericht begleitet, und über diese Verhandlungen stand nichts in der Zeitung. Das führt dazu, dass wir denken: Es gibt nur die grossen Fälle, und diese sind weit weg.