Weltklasse in Bern – Die Weltrekordhalterin wirft im Wankdorf Sie gilt als die beste Speerwerferin aller Zeiten: Barbora Špotáková führt die Liste der Teilnehmerinnen des Citius-Leichtathletikmeetings vom 21. August in Bern an.

Zweimal Gold an den Olympischen Spielen, drei Weltmeistertitel, Weltrekord – mit der Tschechin Barbora Špotáková gastiert eine der ganz Grossen der internationalen Leichtathletik in Bern. Foto: Getty Images

Die Veranstalterinnen und Veranstalter des Berner Citius-Meetings gaben am Montag die Teilnahme einer Koryphäe der internationalen Leichtathletik bekannt: Barbora Špotáková. Die 40-jährige Tschechin hält mit einem Wurf über 72,28 Meter seit nunmehr 13 Jahren den Weltrekord in ihrer Disziplin. Zu ihrem Palmarès zählen weiter zwei olympische Goldmedaillen sowie drei Weltmeistertitel.

Das Berner Leichtathletikmeeting findet am 21. August im Wankdorf statt. Aufgrund von ausgefallenen Diamond-League-Meetings kämpfen die Teilnehmerinnen im Speerwurf und Kugelstossen dabei auch um wichtige Punkte in der Jahresgesamtwertung und damit um die Qualifikation für das Diamond-Saisonfinale im Zürcher Letzigrund. Špotáková dürfte deshalb auch nicht die einzige Topathletin bleiben, die Bern einen Besuch abstattet. Zusagen weiterer internationaler Stars konnten die Meeting-Verantwortlichen am Montag aber noch keine vermelden.

Fest steht hingegen die Teilnahme diverser Schweizer Aushängeschilder. Unter anderen werden sich Lea Sprunger, Europameisterin über 400 Meter Hürden, sowie die Sprinterinnen Ajla Del Ponte und Salomé Kora am noch jungen Meeting in der Bundesstadt messen. Mit Jason Joseph (110 Meter Hürden) und Salome Lang (Hochsprung) stehen zwei Schweizer Rekordhalter am Start.

