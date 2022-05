«Dr schnäuscht Thuner» – Die Weltmeisterin überreichte die Goldmedaillen Nina Meinen und Levi Gyger waren die Schnellsten über 80 Meter beim «schnäuschte Thuner». Die Medaillen wurden von Mujinga Kambundji überreicht. Daniel Küenzi

Die WM-Goldmedaillen-Gewinnerin Mujinga Kambundji überreicht eine Auszeichnung. Foto: PD/Kurt Witschi

Wenn die schnellste Frau der Welt in Thun ihre Aufwartung macht, dann rückt das Rennen auf der Bahn verständlicherweise ein bisschen in den Hintergrund. Mit 283 angemeldeten Kindern war die Teilnehmerzahl deutlich grösser als in den vergangenen Jahren. Die Anwesenheit von Mujinga Kambundji hat da sicherlich ihre Wirkung nicht verfehlt.

Die Jüngsten im Sprint waren drei Jahre alt und liefen mit einem Lächeln und einem Winken über die Ziellinie. Trotz der kühlen Temperaturen waren die Zeiten schnell, sei es in Turnschuhen, Nagelschuhen oder barfuss. «Auch ich habe meine ersten Rennen barfuss absolviert. Doch heute hätte ich ohne Nagelschuhe keine Chance mehr», blickte die 29-jährige Kambundji zurück.

Frey und Stettler am schnellsten

Den Tagessieg über 80 Meter holten sich Nuria Frey und Janik Stettler. Über 60 Meter wurde Kambundjis Weltrekordzeit von 6,96 verständlicherweise nicht unterboten, aber mit 8,65 von Lorena Boss und den 8,12 von Noel Keller wurden gleichwohl schnelle Tagesbestzeiten erzielt.

Mujinga Kambundji posiert mit den schnellsten Sprinterinnen und Sprintern. Foto: PD/Kurt Witschi

Als Belohnung qualifizierten sich die jeweils ersten sechs jeder Kategorie für den «schnällscht Oberländer», der Ende Monat in Interlaken stattfinden wird. Und diese Belohnung sowie die Medaillen durften die schnellsten Sprinter aus den Händen der Visana-Botschafterin entgegennehmen.

Für die jubelnden Kinder, die grosse Augen machten und fast in Ehrfurcht erstarrten, hatte die Sprinterin lobende Worte übrig. «Macht, was euch Freude macht, aber macht es richtig. Und wenn es einmal weniger gut läuft, gebt nicht auf und kämpft weiter.»

1000er gingen fast unter

Während sie nach den Siegerehrungen noch Autogramm- und Selfiewünsche erfüllte, liefen im Rahmen des schnellsten Thuners bereits die 1000-m-Läufe. Hier blieb der 13-jährige Florent Tagmann nach einer eindrücklichen Einzelleistung mit 2:58,34 als Einziger unter der 3-Minuten-Marke. Bei den Mädchen wurde Lorena Boss mit 3:20,86 Tagessiegerin und holte sich nach dem Sprint die zweite Goldmedaille am gleichen Tag.

Die Tagessiegerinnen und -sieger im 100-Meter-Lauf. Foto: PD/Kurt Witschi

