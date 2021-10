Dokumentation «Bigger Than Us» – Die Welt retten mit Marion Cotillard Der französische Star hat einen Umweltfilm produziert – im Zentrum steht das Engagement junger Menschen. Matthias Lerf

Marion Cotillard an der Premiere ihres Films «Bigger Than Us» am 21. September in Paris. Foto: Getty Images

Als sie zwanzig Jahre alt war, lief Marion Cotillard barfuss und in Wollkleidern herum. Immer wieder habe sie Sätze zu hören bekommen wie: «Wenn du so weitermachst, endest du auf einer Alp und verkaufst auf dem Markt Schafskäse und selbst gemachte Konfitüre.» Das erzählt der französische Star wenige Stunden nach dem Auftritt auf dem roten Teppich von Cannes. Und blinzelt in die Sonne.

Nicht als Schauspielerin ist Marion Cotillard, inzwischen 46 Jahre alt, am Festival, sondern als Produzentin. Sie hat Geld, Wissen und ihr Beziehungsnetz in den Film «Bigger Than Us» gesteckt. Darin geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Welt durch junge Menschen. «Diese haben mich tief beeindruckt», sagt die Schauspielerin, die 2007 als Edith Piaf in «La Môme» den Oscar gewann und eine Weltkarriere startete.