Ausstellung in Unterseen – Die Welt ohne Weichzeichner Bis zum 21. November zeigt die Galerie Kunstsammlung Unterseen im Stadthaus Bilder von Martin Otth und Skulpturen von Nick Röllin. Sibylle Hunziker

Nick Röllins «Troubleshooter» aus Plastilin wackeln im Gleichtakt mit den Köpfen, wenn man an ihren Sockel stösst. Im Hintergrund Landschaften von Martin Otth. Foto: Sibylle Hunziker

Drei Gondeln, die verlassen im Licht einer Laterne am Ende eines engen Kanals schaukeln, der schwindelerregende Blick vom dunstverhangenen Gipfel eines Wolkenkratzers in New Yorks Strassenschluchten, rostende Fabrikanlagen oder eine verträumte Uferlandschaft, die sich im Doubs spiegelt: Manche seiner Kohle- und Pastell-Landschaften hat Martin Otth mit einer Präzision gemalt, die an Meister des 19. Jahrhunderts erinnert – allerdings oft mit den dramatischen Weitwinkelperspektiven oder Bildausschnitten der modernen Fotografie.

Andere Bilder – etwa die Gewitterstimmung über dem Justistal oder die Furka, die still auf den Winter wartet – abstrahieren grosszügig und spielen mit Komplementärfarben.