Smørrebrød Revolution – Die Welt ist eine Scheibe Smørrebrød ist für die Dänen ein kulinarisches Kulturgut. Doch ausgerechnet ein Schwede hat das Butterbrot zum Gourmetessen erhoben. Kai Strittmatter

Aus einem Pausensnack wird ein Gourmet-Essen: Roggenbrot mit Zwiebeln, Holunderblüten und Kräutern.

​​Butter auf Brot ergibt ein Butterbrot. Butter auf Schwarzbrot: ein gesundes Butterbrot. Butter auf dunklem Roggenbrot mit Kernen: ein dänisches Butterbrot. Smørrebrød. («Smør» ist im Dänischen die Butter). Und Roggenbrot mit Leberpastete und Speck oder mit eingelegtem Hering, Röstzwiebeln, Ei und Remoulade, das sind Smørrebrød-Klassiker in dänischen Schullunchboxen und Firmenkantinen. Doch was, wenn man die Sache nun auf den Kopf stellt?

Der Hering nicht mehr auf, sondern unterm Brot, ausserdem nicht monatelang eingelegt, sondern frisch, mit warmer brauner Butter übergossen. Oder auch so: ein Roggenbrot leicht getoastet, belegt mit sechserlei Tomaten – getrocknet, eingelegt, fermentiert, halb fermentiert. Das wäre dann ein Smørrebrød im «Selma», gleich um die Ecke von den schicken Torve-Markthallen im Zentrum Kopenhagens.

Exzellente und bezahlbare Küche

«Ich glaube, manche Leute hier denken, ich mache abstraktes Smørrebrød», sagt Magnus Pettersson, Eigentümer und Chefkoch im Selma. Er ist einer jener Kopenhagener Köche, die die Dänen in den letzten Jahren verblüfften, indem sie ihr geliebtes Smørrebrød neu erfanden. Pettersson gehört zu denen, die dabei am meisten auffielen. Der erste, der das Smørrebrød zum Thema für den Guide Michelin machte und für sein Lokal einen «Bib Gourmand» erhielt: Die Auszeichnung steht für eine Küche, die gleichzeitig exzellent, aber bezahlbar ist.

Die Liebe der Dänen zum Roggenbrot ist eine alte, wie so vieles hier im Land wird sie schon den Wikingern unterstellt. Anfangs schien das belegte Brot in Dänemark eine eher flache Angelegenheit gewesen zu sein, doch strebte es schon bald in die Höhe. Die kunstvollen pyramidenartigen Butterbrot-Bauten aus Hering, Lachs, Shrimpssalat oder Kartoffeln, die man in den Auslagen der dänischen Smørrebrød-Läden sieht, scheinen ohne Grundkenntnisse in Statik kaum herstellbar zu sein, wobei meist überreiche Remouladen und Mayonnaisen als Zementersatz dienen. Kein Wunder, dass den Dänen der Schnaps ein treuer Begleiter des Smørrebrød ist.

Ein Schwede hilft den Dänen

Wie andere Traditionen auch hatte das Smørrebrød allerdings seine Krisen. Anfang der Milleniumsjahre galt Smørrebrød als langweilig, als Rentner-, und Arme-Leute-Essen. Vor 15 Jahren dann kam der Koch Adam Aamann und fing noch mal ganz von vorne an: Er buk sein eigenes Brot, legte seine eigenen Gurken ein und pflanzte die eigenen Kräuter an. Er befreite die Remouladen von ihrer Schwere, legte Wert auf frische, hochwertige Zutaten und belegte das Roggenbrot mit Dingen, an die bislang keiner gedacht hatte: gegrillte Gurke etwa, Kürbis oder geröstete Haselnüsse. Aamann löste damit einen wahren Boom aus, heute serviert er es in gleich drei schicken Lokalen in Kopenhagen.

Magnus Pettersson war selbst drei Jahre lang Chefkoch bei Aamann und hatte dort schon mitgewirkt an der Smørrebrød-Revolution, bevor er 2017 sein eigenes Restaurant eröffnete. Aber Pettersson ist gar kein Däne. Der 43-Jährige kommt aus Schweden, lernte das Kochen als junger Mann in Stockholm, Paris und in London, wo er gleich nach Ankunft zwei Wochen im Park schlief, weil er kein Geld für die Miete hatte.

«Es gibt nichts Grösseres, als wenn du mit einem Gericht schaffst, dass den Leuten die Erinnerung an ihre Kindheit aufsteigt.» Magnus Pettersson

Während manche dänische Zeitung es noch immer «ironisch» findet, dass ausgerechnet ein Schwede das Smørrebrød in den Guide Michelin gehoben hat, findet Pettersson selbst, seine Herkunft und der Abstand zur dänischen Tradition, das seien eher Vorteile: Die alten Smørrebrød-Regeln, die viele Dänen von Kindheit an verinnerlicht haben, die schiebe er leicht beiseite.

Vor allem aber ist Magnus Pettersson ein Vorreiter des vegetarischen und veganen Smørrebrød. Ein Wagnis, sagt er, sei das anfangs gewesen, Brot mit Gemüse zu belegen – und dann war der knusprig gebratene Sellerie mit gerösteten Haselnüssen, frischem Trüffel und Brunnenkresse gleich das meistbestellte Gericht.

Doch eines, sagt Pettersson, solle sich bei aller Kreativität nicht ändern: «Es gibt nichts Grösseres, als wenn du mit einem Gericht schaffst, dass den Leuten die Erinnerung an ihre Kindheit aufsteigt.» Als die Zeitschrift Vice Pettersson bat, für sie ein einfaches Smørrebrød zuzubereiten, da entschied er sich für einen Belag, mit dem nicht nur dänische Kinder aufwachsen: Makrele mit Tomatensosse, für gewöhnlich schlimmes Dosenfutter. Magnussen filetierte frische Makrele. Statt sie zu braten, salzte er sie leicht und legte sie dann kurz ein in den Saft frisch pürierter Tomaten, Olivenöl und Zitrone. Er schlug eine frische Mayonnaise mit Dijon-Senf und fein gehackten Kapern auf und servierte das Brot dann mit ein paar frischen Tomaten, in Roggenmehl panierten Röstzwiebeln und den frisch gepflückten Blüten vom Schnittlauch und Holunder. Der Vice-Journalist, selbst Däne, kostete und urteilte: «bahnbrechend». Heute, vier Jahre später, steht das Gericht noch immer auf der Karte.

Dänemark hat die Corona-Beschränkungen Anfang September komplett abgeschafft. Das Selma ist wieder voll, jeden Tag, auch zur Lunchzeit. Und die Leute strömen auch in die anderen Smørrebrød-Lokale der Stadt. «Ich bin nicht mehr der einzige Verrückte», sagt Magnus Pettersson. Oh ja, sagt er, er habe noch viel vor mit Smørrebrød. «Ich habe gerade erst angefangen.»

