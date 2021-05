Letzte Woche habe ich in der US-amerikanischen Zeitschrift «The Atlantic» einen Artikel über die Geschichte des Nervenzusammenbruchs gelesen, und seither kann ich nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. In dem Artikel wurde nämlich erklärt, dass Nervenzusammenbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwas ganz anderes bedeuteten als heute. Wenn ich alles richtig verstanden habe, waren sie so was wie eine sozial akzeptierte Art, um zu sagen: Hey, die Welt ist gerade zu viel. Ich brauche eine Pause.

Wie der Journalist Jerry Useem erklärt, wurden Nervenzusammenbrüche zudem nicht als individuelles Versagen verstanden, sondern als Zeichen dafür, dass die Umstände gerade too much sind. Deshalb waren nervous breakdowns auch kaum schambehaftet, und selbst bekannte Persönlichkeiten wie Max Weber, John D. Rockefeller Jr. oder F. Scott Fitzgerald machten kein Geheimnis aus ihren Krisen.