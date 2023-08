Was geht? Die Kulturtipps der Woche – Die Welt geht unter, wir tanzen dazu Diese Woche herrscht Untergangsstimmung am Bielersee, dafür wird in Boll getanzt, vor dem Generationenhaus gejazzt und am Brienzersee das Haar geschüttelt. Kulturredaktion

Sounds

Es gibt sie doch noch, die Festivals, bei denen aus dem allgemeinen Unterhaltungskanon ausgeschert wird: Der BeJazz-Sommer im Hof des Generationenhauses bietet dem Schweizer Jazz eine Bühne, keineswegs nur dem gefälligen, sondern durchaus auch dem etwas sperrigeren. Doch der Reihe nach: Am Donnerstag (3.8.) stellt die Pianistin Manon Mullener ihr neues Album «Insomnia» vor, das einen leichten Kuba-Einschlag aufweist, wo die Freiburgerin länger weilte. Danach gibts eine Ladung afrikanisch-helvetischen Spiritual Jazz mit Bänz Oester und seinen Rainmakers. Der Freitag (4.8.) bietet Jazz noir vom Trio Rambl! und Groovexperimente der Zürcher Band District Five. Während sich am Samstag (5.8.) die Grande Dame des Berner Vokal-Jazz die Ehre gibt: Sandy Patton spielt ihr Werk «The Saga of Reflective Perspectives», in dem sie Klassik auf nie zuvor gehörte Weise mit Jazz verknüpft. Dazu gibt ein Bürgis-Quest-Special: Mit Dimitri Howald trifft da einer der spannendsten Gitarristen des Landes auf einen bestens geölten Groove-Motor. (ane)

Böse Zungen behaupten ja, dass in der Schweiz mittlerweile jede Ziegelei ihr eigenes Open Air veranstaltet. Etwas schöner gelegen – nämlich lauschig im Grünen – ist das Open Air Deisswil, das 2019 immerhin den Prix Effort der Burgergemeinde Bern gewonnen hat. Man habe hier ein «idyllisches Festival für ein breites Publikum geschaffen», liessen die Burger ausrichten. Heuer werden auf der Hauptbühne unter anderem die altehrwürdigen Span stehen oder die betanzungswürdigen The Next Movement. (ane)

Das Okapi Open Air bei Boll ist kein Festival der ganz prominenten Acts: Das Spektrum reicht am Eröffnungstag von der Band mit dem für eine Welteroberung eher untauglichen Namen Chäschäuer (naturbelassene Charme-Lieder) bis zur Gruppe Gitter (berndeutsche Schwerblutmusik). Der nominelle Star des Festivals ist Alwa Alibi mit ihrem Soundtrack für die defätistische Jung-Generation. Am zweiten Tag ist zudem das wunderbare Elektro-Pop-Duo Aeiou des ehemaligen Züri-West-Tastenmanns Oli Kuster zu bewundern. (ane)

Restaurant Linde, Lindental, Fr und Sa, 4. und 5.8.

Lust, wieder einmal ungeniert das Haupthaar zu schütteln? Dann dürfte das Brienzersee-Rockfestival gerade recht kommen. Hier versammelt sich so ziemlich alles, was die Freunde und Freundinnen des leicht pathetischen Hardrocks in Verzückung bringen sollte, etwa die schwedischen Glam-Rocker H.E.A.T., die britische Energie-Röhre Chez Kane, die Teutonen-Folkrocker dArtagan oder die – etwas weniger im 80s-Jeansjacken-Modus agierenden – Troubas Kater.

Kino

Gabs da am Schluss wirklich ein Happy End? Szene aus dem Film «Trainspotting» aus dem Jahr 1996, Foto: PD

Geschichten mit Happy End – das ist das Rezept des diesjährigen «Kino im Kocher». Zu hinterfragen ist dieses Motto zumindest am dritten Abend, wenn auf der riesigen Leinwand im Kocherpark «Trainspotting» läuft. Ansonsten gibt es einen Mix von grossen Hollywoodstreifen wie «Bohemian Rhapsody» oder «Good Will Hunting», Indie-Filmen wie «Flee» und sogar einem Dokumentarfilm, «Woman», der 2000 Frauen aus 50 Ländern zu Wort kommen lässt. Nur bei guter Witterung, dafür gratis.

Theater

Hier residiert ein römischer Kaiser: Das Rebhaus der Familie Teutsch auf der Festi verwandelt sich in die kaiserliche Villa in Kampanien. Foto: zvg

Es herrscht Untergangsstimmung: Im Jahr 476 nach Christus sind die letzten 24 Stunden des Römischen Reiches angebrochen, die Germanen stehen vor den Toren Roms. Romulus, der letzte Kaiser, ist vom Regieren desillusioniert und erfreut sich nur noch seiner Hühnerzucht. Seine erste Komödie, «Romulus der Grosse», schrieb Friedrich Dürrenmatt 1948/49 auf der Festi oberhalb von Ligerz am Bielersee. Die Idee dazu hatte er eines Abends auf dem Weg von seinem damaligen Wohnhaus zum Nachbarn, bei dem er täglich Milch holte. In der Freilichtaufführung verwandelt sich das Rebhaus der Familie Teutsch auf der Festi in die kaiserliche Villa in Kampanien. In der Inszenierung von Georg Rootering spielt Ingo Ospelt die Hauptrolle. (lex)

Klassik



Findet sich nach der Sommerpause wieder ein: Das Sinfonie-Orchester Biel Solothurn. Foto: PD

Zwischennutzungen sind jetzt auch schon in der Klassik angekommen: Das Lakelive-Festival in Biel macht nach seinem ersten Konzertwochenende traditionell ein paar Tage Pause. Die grosse Open-Air-Bühne derweil ungenutzt leer stehen zu lassen, wäre Platzverschwendung, sagt sich das Sinfonie-Orchester Biel Solothurn. Frisch aus der Sommerpause zurück versammelt sich das Orchester mit seinem Chefdirigenten Yannis Pouspourikas auf der Bühne am See, um mit schmissigen Musical- und Jazznummern den Auftakt in seine Sommerkonzertserie zu spielen. (mar)

Fehler gefunden?Jetzt melden.