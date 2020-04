Die Corona-Kolumne – Die Welt, ein gelangweiltes Dorf Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Giannis Mavris

Die Serie zur Pandemie.

Freitagabend, ich kriege eine Nachricht über Whatsapp. Es handelt sich um ein Spass-Video, in dem ein deutscher Psychologe die Leute beruhigt: Es sei völlig normal, in diesen Zeiten mit Pflanzen, Mauern und sonstigen Gegenständen zu sprechen. Man solle sich doch bitte erst melden, wenn diese antworten würden. Geschickt hat mir das Video ein Freund aus New York. Gefragt, in welchem Stadium er sich befinde, antwortet er: «Ich höre überall Stimmen.» Die Diagnose ist einfach: Dem Mann ist langweilig.