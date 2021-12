Themenweg quer durch Huttwil – Die Weihnachtsgeschichte im Schnelldurchlauf Noch bis zum 8. Januar führt ein Rundweg durchs ganze Städtli. Wer Glück hat, findet dabei ein kleines Huttwiler Winterwunderland vor. Julian Perrenoud

Wer nach dem Eindunkeln unterwegs ist, bekommt etwa auch dieses Haus am Blumenweg zu Gesicht. Fotos: Marcel Bieri

Die Weihnachtsgeschichte – wer kennt sie nicht aus der Schule, dem Konfirmationsunterricht oder dem nächtlichen Kirchenbesuch an Heiligabend? Wem das Erinnerungsvermögen einen Streich spielt oder wer sich mit dieser Erzählung in der Adventszeit wieder vertieft auseinandersetzen möchte, kann sich auf den «Wiehnachtswäg Huttwil» begeben.

Auf 1,7 Kilometern führt dieser rund ums und quer durchs Städtli. Der Königsweg, eine zusätzliche Schlaufe am Flurweg entlang, verlängert die Strecke um zusätzliche 1,5 Kilometer. Zusammen umfassen die beiden Routen 13 Standorte, die in Schaukästen oder in Schaufenstern die Weihnachtsgeschichte erzählen.