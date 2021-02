Nachfolgelösung in Oberburg – Die Weichen sind gestellt Wer soll die Garage Hofmann AG weiterführen, wenn die Söhne kein Interesse haben? Mit dieser Frage befasste sich Firmenchef Hubi Hofmann. Nun hat er für seine Nachfolge vorgespurt. Urs Egli

Das neue Führungstrio der Garage Hofmann AG: Thomas Schilt, Hubi Hofmann und Oliver Widmer (von links). Foto: Beat Mathys

Als Schuhmacher, Landwirt und Coiffeur wagte Christian Hofmann 1919 den Schritt in die berufliche Selbständigkeit. Elf Jahre später übernahm sein Sohn Alfred das Wohnhaus mit Verkaufsladen an der Emmentalstrasse in Oberburg. Er reparierte Velos, Motorräder und Nähmaschinen sowie Haushalt- und Landwirtschaftsgeräte. 1960 kam mit Walter Hofmann die dritte Generation ans Ruder. Als eidgenössisch diplomierter Automechaniker eröffnete er eine Garage und legte damit den Grundstein für den heutigen Betrieb.

Mit der Gründung der Garage Hofmann AG wechselte die Geschäftsführung 1992 zu Hubi Hofmann. In vierter Generation leitet er aktuell einen Betrieb mit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vertreten werden die Automarken VW, Audi, Skoda und VW-Nutzfahrzeuge. Und wann ist die Reihe an der nächsten Generation?