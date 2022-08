Seegras im Bielersee – Die Wasserpest-Insel ist weg, der Ärger mit ihr aber bleibt Die Bise hat die grosse Seegras-Insel von Täuffelen weggetrieben. Doch die Frage, wer sich um sie zu kümmern habe, ist weiter offen. Jérôme Léchot (Bieler Tagblatt)

Hier wird Seegras vom Gewicht eines Lieferwagens geborgen. Foto: Anne-Camille Vaucher

Die grosse Seegrasinsel vor Täuffelen ist verschwunden. Die Bise hat sie in Richtung Hagneck geschoben, wo sie, mittlerweile in mehrere Inseln zerteilt, vor einer seichten, schilfbewachsenen Bucht schwimmt. Der Teppich, den das Seegras mit Taufnamen «kanadische Wasserpest» bildet, ist so dicht, dass Wasservögel auf ihm spazieren können. Er ist auch so dicht, dass Michael Salchlis Schlauchboot knapp zwei Meter weit kommt und dann sanft gestoppt wird.