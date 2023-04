Ein Wandbild in Bewegung: Zwei Kacheln wurden für eine erste Analyse bereits vor einem Jahr entfernt, das C, das N und das I wurden übermalt und dann mit Plakaten überklebt. Thomas Pauli-Gabi vom Historischen Museum sowie Vera Ryer und Fatima Moumoni geben an der Pressekonferenz Auskunft.

Foto: Dres Hubacher