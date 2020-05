Die Wahrsager der Nation – Er gewinnt Preise – und ist jetzt plötzlich ratlos «Oops! We did it again», twitterte Marc Brütsch jüngst. Gerade holte er einen Wirtschafts-Award. Und nun der Corona-Blindflug. Hat er trotzdem Antworten? Christian Zürcher

Keiner prognostiziert die Wirtschaft so genau wie Marc Brütsch, Chefökonom der Swiss Life, Zürich, 19.5. 2020. Foto: Sabina Bobst

Marc Brütsch ist gut. Er ist der Beste. Er weiss von Dingen in der Zukunft, von denen andere nicht die geringste Ahnung haben. Kürzlich meldete sich der Chefökonom der Swiss Life auf Twitter und schrieb mit Britney Spears im Ohr: «Oops! We did it again.» Er und sein Team hatten gewonnen. Wieder einmal. Der 53-Jährige hat zum dritten Mal in fünf Jahren das Schweizer Wirtschaftswachstum und die Inflation am genauesten vorhergesagt – und dabei siebzehn andere Finanzinstitute ausgestochen. Die Belohnung: den Forecast Accuracy Award. «Das macht stolz», sagt Brütsch. Konkurrenten von ihm sagen: «Totaler Unsinn, dieser Award.» Neid ist der Branche nicht fremd.