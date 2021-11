Erziehungstipps aus anderen Kulturen – Die wahren Super-Nannys Die westliche Kindererziehung sei nicht ideal, schreibt Bestsellerautorin Michaeleen Doucleff. Was wir von anderen Kulturen lernen können – und wo die Autonomie ihre Grenzen hat. Barbara Vorsamer

So müsste das sein – doch w estliche Eltern nehmen engagierten Kleinkindern den Staubsauger lieber weg und erledigen die Arbeit selbst. Foto: Getty Images/iStockphoto

Maria de los Angelos Tun Burgos ist die Supermutter. Ihre älteste Tochter spült freiwillig ab, ihre mittlere Tochter hilft dabei, die anderen Geschwister morgens zu wecken. Die kleinste, fünf Jahre alt, backt Tortillas aus frisch in der Steinmühle gemahlenem Maismehl und fegt danach die Küche. So müsste das doch sein, denken sich westlich sozialisierte Mütter und Väter, so wie bei den Mayas. Friede, Freude, Maismehlfladen.

Und nicht wie in San Francisco, Berlin oder Zürich, wo man von morgens bis abends seine Kinder erst herumkommandiert, dann anschreit, und am Ende machen sie gar nichts, und man sammelt alle schmutzigen Unterhosen selbst vom Boden auf.