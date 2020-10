Steile Politkarriere – Die Wahl in den Gemeinderat verdankt sie auch ihren Hasen Carole Klopfstein ist die erste Grüne in Muris Regierung. Wer ist die Frau, die aus bürgerlichem Haus stammt und nur per Zufall in Muri landete? Christoph Albrecht

Rasant unterwegs: Vor vier Jahren zog sie einzig wegen ihrer Hasen nach Muri, jetzt sitzt Carole Klopfstein dort für die Grünen im Gemeinderat. Foto: Raphael Moser

Im strömenden Regen kommt sie mit dem Velo um die Ecke geflitzt. Die klatschnassen Hosen? Die angelaufene Brille? Grinst sie alles weg.

Auch das allermieseste Wetter könnte Carole Klopfstein derzeit die gute Laune nicht verderben. Warum auch: Noch nicht einmal 24 Stunden ist es her, dass das Stimmvolk die 28-Jährige zur ersten grünen Gemeinderätin in Muris Geschichte gewählt hat – und so das Ende der bürgerlichen Dominanz in der FDP-Hochburg miteingläutet hat.

Vater besitzt Autogarage

Dass bei diesem historischen Husarenstück von Mitte-links ausgerechnet Klopfstein eine zentrale Rolle gespielt hat, ist umso spezieller, wenn man ihren Hintergrund kennt. In Neuenegg wächst sie in einer Familie auf, in der Umweltthemen weit weg scheinen. Der Vater besitzt eine Autogarage, wählt bürgerlich. Die Politik, sagt Klopfstein, sei immer ein Thema gewesen. «Es gab deswegen viele Diskussionen, aber nie Streit.»