Thun vor 50 Jahren – Die Wahl der ersten Stadträtinnen war nicht mehr als eine Randnotiz Am 6. Dezember 1970 wurden mit Barbara König-Ziegler und Käthi Hänni-Loder erstmals Frauen in den Stadtrat gewählt. Dem geschichtsträchtigen Ereignis wurde in dieser Zeitung jedoch kaum der nötige Platz eingeräumt. Manuel Berger

Der Einzug der Frauen ins Thuner Stadtparlament war dem «Thuner Tagblatt» vom 8. Dezember 1970 lediglich zehn Zeilen wert. TT/Archiv

«Thun hat ein Wahl-Wochenende hinter sich, wie es die Stadt noch nie erlebt hat. Denn neben den Männern gingen erstmals auch die Frauen an die Urnen.» 50 Jahre ist es her, seit diese historischen Zeilen im «Thuner Tagblatt» abgedruckt wurden. Angenommen wurde das Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene zwar bereits im Juni 1968, aber bis sie zum ersten Mal wählen und gewählt werden durften, mussten sich die Thuner Frauen noch bis zum 6. Dezember 1970 gedulden.

Die Stimmbeteiligung bei den ersten Thuner Wahlen mit weiblicher Beteiligung betrug 62 Prozent, wobei von den Männern 69,7 Prozent und von den Frauen 57 Prozent den Weg ins Wahllokal antraten. «Die Stimmbeteiligung der Frauen ist für schweizerische Verhältnisse ungewöhnlich gross», hiess es in der Montagsausgabe nach dem Wahlsonntag. Die grosse Menge an abgegebenen Wahlzetteln bedeutete für die Stimmenzähler eine enorme Arbeit. Die Ergebnisse für den Stadtrat erschienen denn auch erst in der Dienstagsausgabe.