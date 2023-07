Entscheidung in der Meisterschaft – Die Wäseli-Hornusser liessen nichts mehr anbrennen Höchstetten und Bern-Beundenfeld hofften in der NLA-Schlussrunde zwar noch auf eine Wende – Leader Wäseli zeigte aber keine Schwächen. Es ist der elfte Meistertitel. Ueli Moser

Sie konnten am Samstag den ersten Schweizer-Meister-Titel seit 2016 feiern: Die Hornusser der HG Wäseli. Foto: Marcel Bieri

Die Ausgangslage des Meisterschaftsfinals präsentierte sich äusserst spannend, waren doch mehr als die Hälfte der vierzehn NLA-Teams in noch offene Entscheidungen involviert. Fünf Mannschaften waren in den Abstiegskampf verwickelt, während sich vorne noch drei Hoffnungen auf den Titelgewinn machen konnten. Zudem hatte der Höchstetter Simon Erni die Wiederholung des Gewinns der Einzelschlägerwertung noch längst nicht auf sicher.

Im Titelkampf war die Ausgangslage klar: Bleibt Wäseli, das als einziges NLA-Team noch keinen Nouss hatte fallen lassen, auch in Gerlafingen makellos, wäre den Vechigern der erste Titelgewinn seit 2016 nicht mehr zu nehmen. Teamchef Yanick Schmid gab zu, dass in seiner Truppe durchaus eine gewisse Anpassung spürbar gewesen sei: «Wir waren uns bewusst, dass nur noch wenig zum Triumph fehlt – aber auch, dass uns schon ein einziger Fehler zum Verhängnis werden könnte.»

Makelloser Meister

Die auf diese Saison hin geschickt verstärkten und damit noch ausgeglichener besetzten Wäseli-Hornusser hielten dem Druck aber schliesslich souverän stand. Schmid strich nach dem feststehenden Titelgewinn denn auch die mannschaftliche Geschlossenheit als den wohl entscheidenden Erfolgspfeiler heraus: «Das Ries während dreizehn Runden sauber zu erhalten, verlangt stets konzentrierte und solidarische Abwehrarbeit», lobte er seine Mitspieler. Sehr zufrieden sei man aber auch mit den Schlagleistungen – und räumt ein, «dass wir bei Bedarf auch das Glück auf unserer Seite hatten».

Solidarische Teamleistung: Die Akteure der HG Wäseli feiern den verdienten Meistertitel. Foto: Marcel Bieri

Dieses fehlte dagegen diese Saison für einmal Höchstetten, das nach fünf Erfolgen in Serie entthront wurde. Schmids Pendant Christian Lüthi gratulierte den Vechigern aber vorbehaltlos zum Titelgewinn: «Wäseli ist ein würdiger Nachfolger und wurde für eine tadellose Saison zu Recht belohnt.» Für seine Mannschaft dagegen sei es nach dem missglückten Auftakt mit zwei kassierten Nummern alles andere als selbstverständlich gewesen, dass zum Schluss doch wieder gehofft werden konnte – «den zweiten Schlussrang noch vor Bern-Beundenfeld können wir auf jeden Fall als Erfolg verbuchen».

Nach einer kurzen Sommerpause wird der Dreikampf der Topteams an den Hornusserfesten und in der Gruppenmeisterschaft weitergehen. Wobei Lüthi nicht verhehlt, dass sich Höchstetten nun nicht mehr mit Ehrenplätzen begnügen will…

Wieder Simon Erni

Auch in der Einzelschlägerwertung liess sich der Leader in der Schlussrunde nicht mehr vom Thron stossen. Nino Schüpbach von Gerlafingen-Zielebach, der letzte Herausforderer, hielt aber den Druck bis zuletzt aufrecht. Er schlug nämlich auch gegen Wäseli weit und wahrte seine Titelambitionen mit dem Maximum von 26 Rangpunkten.

Höchstettens Simon Erni holte sich die Einzelschlägerwertung (Archivbild). Foto: Marcel Bieri

Simon Erni aber bewies unglaubliche Nervenstärke. In der Tageswertung musste er zwar trotz bärenstarker Leistung seinem Teamkollegen Stefan Studer, den er letztes Jahr wegen eines missglückten Streichs in der Schlussrunde noch abgefangen hatte, den Vortritt lassen. Platz 2 und 25 Rangpunkte reichten aber schliesslich problemlos zur Wiederholung seines Vorjahressieges – womit der 30-Jährige, der 2015 am Eidgenössischen überraschend Schlagerkönig geworden war, Höchstetten doch noch einen Titel sicherte.

Er wurde Zweiter in der Einzelschlägerwertung: Nino Schüpbach von der HG Gerlafingen-Zielebach, die in die NLB absteigen wird. Foto: Marcel Bieri

Premiere für Röthenbach

Bei je vier Punkten und Nummern Rückstand auf Rang 12 hätte Gerlafingen-Zielebach für den Ligaerhalt ein kleines Wunder benötigt – welches aber gegen den neuen Meister wenig überraschend nicht eintrat. Weil die direkten Konkurrenten ebenfalls punkteten, konnte auch Aufsteiger Epsach die Relegation nicht mehr vermeiden. Ersetzt werden die beiden Absteiger in der höchsten Spielklasse durch die NLB-Gruppensieger Schüpbach und das nächste Saison erstmals in der NLA spielende Röthenbach im Emmental.

