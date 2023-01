Gastro-Pleite in Thun – Die Waaghaus-Betreiber haben die Bilanz deponiert Was die Spatzen schon länger von den Thuner Dächern pfiffen, ist jetzt Tatsache: Die Betreiberfirma des Waaghauses ist finanziell am Ende. Marco Zysset

Das Waaghaus bleibt vorerst so leer wie auf diesem Archivbild. Die Betreiber haben die Bilanz deponiert. Foto: Patric Spahni

Die Gerüchte machten schon lange die Runde – und verdichteten sich letzte Woche, als bekannt wurde, dass die Verträge mit den Angestellten Ende Januar allesamt auslaufen: Die Betreiberin des Waaghauses Thun, die Phil Schub AG, steht vor dem finanziellen Kollaps. Nun ist klar: Das Waaghaus in seiner heutigen Form ist am Ende – weniger als zwei Jahre nach der Eröffnung. Die Phil Schub AG hat am Donnerstag ihre Bilanz deponiert. Die Betriebsferien, auf die zurzeit noch ein Anschlag an der Eingangstür hinweist, dauern auf unbestimmte Zeit an.