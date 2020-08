Krisen-Unterstützer im Porträt – «Die Vorstellung eines Massensterbens hat mich belastet» Hanspeter von Flüe war als Chef des kantonalen Führungsorgans während Monaten oberster Koordinator im Kanton Bern. Diese Erkenntnisse zieht der 60-Jährige aus seinem Einsatz. Chantal Desbiolles

Aus seinem Büro liess Hanspeter von Flüe sämtliche Militaria entfernen, doch das Kasernenareal ist voll davon. Foto: Raphael Moser

Das Büro gereichte einem Regierungsrat zur Ehre. Wortwörtlich, denn im Saal im Kopfbau der Berner Kaserne residierte bis in die 80er-Jahre der freisinnige Bieler Robert Bauder, erst prägender Militär- und später auch Polizeidirektor. Zu dem Mann, der heute am Sitzungstisch Platz nimmt, wollen die überhohen Räume, grossflächigen Stukkaturen und güldenen Stofftapeten nicht so recht passen. Hanspeter von Flüe, Vorsteher des kantonalen Amts für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär, ist eine unauffällige Erscheinung, was ihm selbst ganz recht ist. Der 60-Jährige steht nicht auf Pomp und sucht auch nicht den grossen Auftritt.