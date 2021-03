Kunst in Thun – Die Vorstellung einer Versammlung Die Bieler Künstlerin Céline Ducrot stellt im Kunstraum Satellit Werke aus, die speziell für die Thuner Location geschaffen wurden.

Die Bieler Künstlerin Céline Ducrot stellt unter anderem ihr Werk «Versammlung» im Kunstraum Satellit in Thun aus. Foto: PD

«So harmlos das Wort Versammlung vor einem Jahr noch klang, so aufgeladen ist es heute, nach mehr als einem Jahr Pandemie», schreiben die Verantwortlichen des Kunstraums Satellit in einer Medienmitteilung. «Vielleicht versetzt uns schon allein die Vorstellung einer Versammlung in Aufregung – und genauso alarmiert blicken die Protagonistinnen auf der Bildfläche um sich.»

Beschrieben ist das Airbrush-Gemälde «Versammlung» der Bieler Künstlerin Céline Ducrot. Ihre Werke zeigen «opulente Kompositionen und strahlen gleichzeitig eine hypnotische Ruhe aus.» «Auf düstere und ironische Weise stellt die Künstlerin Abgründe der Gesellschaft dar und hinterfragt diese mit akribischer Genauigkeit und liebevoller Neugierde.»

Die Baustellen des Lebens

Vom 19. März bis 13. Mai zeigt Ducrot ihr Schaffen im Kunstraum. Die Bilder wurden eigens für den Kunstraum Satellit konzipiert. «Sie schreiben eine neue Geschichte für den Kunstraum und sein Umfeld, wobei Ducrot dem Ausstellungsraum Clubatmosphäre einhaucht», schreiben die Verantwortlichen. «Wie eine Drehbuchvorlage wirkt dabei der Verkehrskreisel, wo sich Gefährte und Passantinnen und Passanten treffen, um sich sogleich wieder in alle Richtungen zu verteilen.» Die Bauarbeiten, die sich in die Bildordnung einschleichen, wirkten dabei wie eine Metapher für die Baustellen des Lebens.

pd/sgg