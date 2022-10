Neues Enthüllungsbuch – Die Vorgängerfirma der EMS-Chemie entwickelte Napalm Die Firma, die später zum Imperium der Familie Blocher wurde, vertrieb in den 50er-Jahren laut einem neuen Buch Brandkampfstoffe. In Indonesien und im Jemen kamen sie zum Einsatz. Catherine Boss Oliver Zihlmann

Dieses 12-jährige Opfer im Jemen wurde von einer Napalmvariante verbrannt, die wohl in den Emser-Werken entwickelt worden war. Foto: Richard Beeston

Es ist ein Freitag Ende Juni 1961, spät in der Nacht. Waffenhändler Walter Heck parkiert das Auto vor seinem Haus in Karlsruhe, steigt aus. In diesem Moment schnellt eine Gestalt aus dem Dunkeln, setzt ihm einen Pistolenlauf auf die Brust und feuert. Nach dem zweiten Schuss fällt Heck rücklings zu Boden. Er stirbt eine Woche später auf dem Operationstisch.