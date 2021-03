Der Fahrplan Infos einblenden

An Karfreitag startet die BLS Schifffahrt mit einem reduzierten Frühlingsfahrplan in die diesjährige Saison. Auf dem Thunersee verkehren täglich drei Kurspaare: Zwei Schiffe fahren von Thun nach Interlaken West und zurück. Thun ab jeweils 9.40 und 11.40 Uhr, Interlaken West ab jeweils 12.10 Uhr und 14.10 Uhr. Ein Schiff fährt um 14.40 Uhr von Thun zur Beatenbucht und um 16.25 Uhr zurück. An den Wochenenden bietet die BLS vorerst keine zusätzlichen Kurse an, wie es in den Vorjahren üblich war.

Auf dem Brienzersee sind zwei Kurspaare im Angebot: Täglich fährt ein Schiff zweimal zwischen Interlaken Ost und Brienz hin und her. In Interlaken Ost ist die Abfahrt um 12.07 Uhr und um 15.07 Uhr – in Brienz um 13.40 Uhr und 16.40 Uhr. (pd/ngg/maz)