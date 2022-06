Jodlerclub, Hip-Hop und

Crazy Mofos zum Nulltarif auf dem Cholplatz Infos einblenden

Wie anlässlich früherer Symposien auch, wird neben der Holzbildhauerei im laufenden Jahr ein kostenloses Rahmenprogramm auf dem Cholplatz für die Besuchenden präsentiert.

Der Dienstag, 5. Juli, steht ganz im Zeichen der Folklore. Ab 20 Uhr treten der Obere Brienzerseechor, Handharmonikaclub Brienz, Jodlerklub Bärgecho sowie Alphornbläser und Fahnenschwinger auf. Latino-Klänge sind am 6. Juli zu hören, wenn ab 19.30 Uhr Sängerin Anyelina Blanco / DJ 23 auf der Bühne stehen. Für die Freunde des Electric-Pop/Urban-Experimentell ist der Donnerstagabend ein Muss: Wolfman aus Zürich und Dachs aus St. Gallen treten ab 19.30 Uhr auf. Hip-Hop aus dem Oberhasli ist für Freitag reserviert, wenn Silä auf der Bühne steht. Anschliessend sorgen die Rap-Grössen Manillio und BAZE für Stimmung. Zur Finissage (18 Uhr) am Samstag spielen die Bödeli Gamblers auf, gefolgt von Crazy Mofos, die mit ihrem Programm «Déjà vu» – ein Tribut an Hanery Ammans «Solitaire» – für einen würdigen musikalischen Abschluss des 10. Internationalen Holzbildhauer Symposiums Brienz 2022 sorgen werden. (hau)