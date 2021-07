Ausflugstipp La Sauge – Die Vögel singen die Hauptrolle Ein Besuch im Naturschutzzentrum La Sauge von Birdlife Schweiz ist etwas für die Ohren und Augen und sehr lehrreich. Hans Ulrich Schaad

Die Sonderausstellung im Naturschutzzentrum La Sauge ist dem Singen der Vögel gewidmet. Foto: Raphael Moser

Der grösste Teil des Süd- und Ostufers vom Neuenburgersee befindet sich in einem Naturschutzgebiet, der Grande Cariçaie. So auch der Campingplatz in Gampelen, wo zurzeit der BZ-Camper auf seiner «Tour de Berne» haltmacht. Von dort aus lohnt sich ein kurzer Abstecher ins Naturschutzzentrum La Sauge, auf der anderen Seite des Broyekanals, auf Waadtländer Boden. Das Zentrum des Schweizer Vogelschutzes ist mit dem Velo bequem erreichbar und verfügt über eine eigene Anlegestelle der Kursschiffe.

Die Frau am Empfang des Naturschutzzentrums macht den Besucher sofort kribbelig. Ihre Kollegin habe am Morgen im Bereich des kleinen Teichs den Eisvogel gesehen. Jenen blau-orangen Vogel, der die erste Seite des Prospekts des Zentrums La Sauge ziert. Aber noch sei die Beobachtungshütte von einer Gruppe reserviert. Sie schlägt vor, derweil die Sonderausstellung «Singen wie die Vögel» im Empfangsgebäude zu besuchen.