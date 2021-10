Wechsel in Schwarzenegg – Die vierte Generation übernimmt Am Samstag haben sie den Letzten: Das Bäckerehepaar Anita und Werner Aebersold geht nach 37 Jahren in Pension. Jetzt übernimmt die vierte Generation. Stefan Kammermann

Jlona Aebersold (l.) tritt in die Fussstapfen ihrer Eltern Anita und Werner Aebersold. Sie übernimmt die Bäckerei und Konditorei in Schwarzenegg in vierter Generation. Foto: Stefan Kammermann

Dieser Tage ist in der Bäckerei Aebersold in Schwarzenegg der eine oder andere Handwerker anzutreffen. Nicht nur, weil er oder sie ein feines Sandwich zum Znüni holt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind damit beschäftigt die traditionelle Bäckerei und Konditorei direkt an der Hauptstrasse für die vierte Generation einzurichten. «Es wird neu ein Café geben», erklärt Jlona Aebersold.

Am 29. Oktober wird die 37-Jährige die Bäckerei von ihren Eltern übernehmen und weiterführen. Sie tritt damit die Nachfolge von Anita und Werner Aebersold an. Am kommenden Samstag haben die beiden ihren letzten Arbeitstag. Sie gehen in Pension.