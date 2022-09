Garagen-Jubiläum in Erlenbach – Die vierte Generation am Start Die Garage Müller AG feiert heuer ihr hundertjähriges Bestehen. Die vierte Generation ist bereits im Betrieb präsent und soll ihn in zwei Jahren übernehmen. Nelly Kolb

Die 3. und 4. Garagier-Generation Müller (v.l.): Sohn Jonas Müller, die Eltern Anna und Martin Müller, Tochter Lara, Sohn Sven, der in zwei Jahren den Betrieb übernehmen soll. Foto: PD

Anno 1922 baute das Ehepaar Wilhelm und Anna Müller-Pfahler an der Simmentalstrasse in Erlenbach eine Garage. Und diese feierte am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Ein Rück- und ein Ausblick: Im Simmental gab es damals nur wenige Autos, und eine Lehre für deren Wartung gabs noch nicht. Trotzdem eignete sich der Maschinenschlosser Wilhelm Müller Kenntnisse über Automobile an und wagte den Schritt in die Selbständigkeit.