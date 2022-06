Steffisburg und Thun – Die vier Standorte der Bäckerei Galli schliessen heute ihre Türen Heute Mittwochmittag schliessen alle vier Standorte der Bäckerei Confiserie Galli AG in Steffisburg und Thun ihre Türen. Die Hintergründe sind noch unklar. Barbara Donski UPDATE FOLGT

Es kommt einem Paukenschlag gleich: Heute um 12 Uhr schliessen alle vier Filialen der Bäckerei Confiserie Galli AG in Steffisburg und Thun ihre Türen. Das bestätigen mehrere Quellen. Was genau dahinter steckt, darüber kann nur gemutmasst werden. Fest steht lediglich: Am Nachmittag findet am Hauptstandort an der Oberdorfstrasse 25 in Steffisburg eine Information für alle Mitarbeitenden statt.