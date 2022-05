Vier Millionen Franken – Der Vechiger Finanzverwalter spekulierte an der Börse 14 Jahre lang habe er mit Geld der Gemeinde und anderen Institutionen an der Börse spekuliert – und verloren. Das sagt der entlassene Finanzverwalter. Sandra Rutschi

Der Finanzverwalter der Gemeinde Vechigen äussert sich in den Medien. Foto: Raphael Moser

Es sei wie eine Sucht gewesen, sagt der ehemalige Vechiger Finanzverwalter am Telefon. Zwischen 2002 und 2016 spekulierte der Mann an der Börse – und verlor immer wieder Geld, das ihm eigentlich nicht gehörte. Die Beträge deckte er mit Geldern von Institutionen, in denen er tätig war. Von der Kirchgemeinde und der Gemeinde Vechigen, vom früheren Wasserverbund Vechigen-Stettlen.