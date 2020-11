Berner Filmpreise – Die vielen Leben des Jean Cotter Er war Dragqueen, er wusch Alain Delon die Haare und wird nun für seine Arbeit am Set diverser Schweizer Filme ausgezeichnet. Ein Coiffeurbesuch. Martin Burkhalter

Er hätte ein Starfriseur werden können. Aber Jean Cotter empfängt lieber zwei m al die Woche in der « Fri z erie » in der Berner Lorraine seine Stammkunden. Nicole Philipp

Wahrscheinlich könnte Jean Cotter heute irgendwo in Beverly Hills Hollywood-Schauspielern die Haare schneiden. Oder er könnte in Florenz der Privatcoiffeur einer reichen alten Dame sein. Aber Jean Cotter wohnt lieber in Rubigen und empfängt zweimal die Woche in der «Frizerie» in der Berner Lorraine seine Stammkunden.

Er sagt: «HIV hat mich auch positiver gegenüber dem Leben gemacht. Ich brauche keinen Überfluss. Es geht nicht darum, reich zu werden und Karriere zu machen. Sondern darum, die Zeit hier zu nützen, und zwar gut zu nützen für mich selbst, aber auch für andere.»