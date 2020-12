Baupläne in Schwarzenburg – Die vielen Gesichter Bernavilles Seit 40 Jahren ermöglicht die Stiftung Bernaville Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ein geregeltes Leben. Nun steht eine grosse Veränderung bevor. Sheila Matti

In der Bäckerei wird fleissig gebacken: Eine Betreuerin unterstütz Daniel Streit (rechts) und seinen Kollegen beim Ausstechen der Zimtsterne. Foto: Adrian Moser

Mit einer geübten Handbewegung drückt Daniel Streit die Ausstechform in den braunen Teig. Stolz präsentiert er das Resultat, einen beinahe perfekten Stern, der Kamera. Hinter der Maske ist ein breites Grinsen zu erahnen: «Güezele ist eine meiner liebsten Arbeiten!»

Es ist ein normaler Nachmittag in der Stiftung Bernaville in Schwarzenburg. In den Werkstätten wird gestanzt und gefaltet, in der Wäscherei gebügelt und gefaltet, und in der Bäckerei entstehen Zimtsterne und Lebkuchen.

«Knapp 300 Menschen gehen bei uns jeden Tag ein und aus», sagt Geschäftsführer Vinzenz Miescher, während er in der Mitte der Backstube steht. Bei der einen Hälfte handelt es sich um Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, mit Downsyndrom, Stoffwechselstörungen oder Geburtskomplikationen. Die andere bestehe aus Betreuungspersonen und sonstigem Personal.