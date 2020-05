Mysteriöse Diebstahlserie – Die verschwundenen Ortstafeln geben noch immer Rätsel auf Wer ein Verkehrsschild stiehlt, handelt wie viele andere: In der jüngeren Vergangenheit verschwanden im Kanton Bern gleich reihenweise Ortstafeln. Stephan Künzi

Plötzlich fehlten die Ortstafeln: In den vergangenen Monaten standen im Bernbiet gleich reihenweise Dörfer ohne Beschilderung da. Foto: Urs Jaudas

Wer macht so etwas? Viele horchten erstaunt auf, als die Polizei Anfang Februar von einer ungewöhnlichen Diebstahlserie berichtete: Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr seien in einem Gebiet, das vom Gürbetal ins Emmental und von der Region Thun bis in die Region Gantrisch reicht, 29 Ortstafeln verschwunden. Entstanden sei ein Schaden von mehreren Tausend Franken, ein Zusammenhang zwischen den Fällen könne «nicht ausgeschlossen werden».