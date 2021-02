Stimmen zum Buch von Pedro Lenz – Die verschwundenen Orte

im Oberaargau Der Roman «Primitivo» spielt hauptsächlich in der Region. Doch viele Schauplätze existieren nicht mehr so wie damals. Auf eine Zeitreise in die frühen 1980er-Jahre. Sabine Gfeller

Maurerlehrling Pedro Lenz 1981 mit Polier Otto Schürch auf der Baustelle des Coop Tell in Langenthal. Foto: PD/Heinz Bösiger

Bereits im Buch «Der Goalie bin ig» von Pedro Lenz gibt es offensichtliche Parallelen zu Langenthal, wo der Schriftsteller aufwuchs und die Lehre machte. Nur dass darin der Ort unter dem Decknamen «Schummertal» läuft. Die spanische Weinhalle kommt auch vor: als «Maison».

In seinem neusten Roman, «Primitivo», werden die Orte bei ihrem echten Namen genannt: Langenthal, Wiedlisbach, Madiswil. Doch mehrere Schauplätze gibt es nicht mehr so, wie sie in den frühen 1980ern waren. In dieser Zeit spielt nämlich «Primitivo».

Das Magazin

«I ha a de ufbbiigete Zimäntseck verbii, zwüsche den ufgschichtete Grüschtläde zur Stäge hingere müesse, de d Stägen uuf, der Gring iizie wäg emne Betonträger, und zu dere Plattform, wo uf eire Site drü Türe het gha. Bi dere Türe, wo ganz hingen isch gsi, hani gchlopfet.»