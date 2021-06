Euro 2021: Vor Frankreich – Deutschland – Die Verschmähten sind wieder da Für zwei Stürmer schien die Nationalteam-Karriere beendet. Jetzt sind Karim Benzema und Thomas Müller zurück, weil ihre Trainer Erfolg über ihr Ego stellen. Florian Raz

Wieder im Trikot der Nationalmannschaft: Frankreichs Karim Benzema (links) und Deutschlands Thomas Müller. Fotos: Getty Images

Der eine musste ziemlich Anlauf nehmen. Der andere wurde mehr über seinen Schatten ­geschubst, als dass er darüber ­gesprungen wäre. Das Resultat ist dasselbe: ­Sowohl Didier ­Deschamps als auch Joachim Löw haben sich kurz vor der EM dazu durchgerungen, ­wieder auf Stürmer zurückzugreifen, deren Zeit im Nationalteam sie eigentlich für beendet erklärt hatten: Karim Benzema und Thomas Müller.

Und so sind die beiden mehr (Benzema) oder weniger (Müller) unverhofft wieder dabei, wenn Deutschland und Frankreich am Dienstagabend in der Gruppe F aufeinandertreffen (ab 21 Uhr im Ticker). Zwei Offensivspieler, die als Problem für die Entwicklung ihrer Mannschaft ausgemacht ­worden waren. Wobei Müllers ­Vergehen – wie beim ebenfalls zurückgeholten Verteidiger Mats Hummels – darin bestand, dass er in Löws Augen nicht zu dem Umbruch passte, den der Bundestrainer nach der missratenen WM 2018 einleiten wollte. Bei Benzema war der Grund für das vermeintliche Ende der Nationalmannschaftskarriere dann doch um einiges spektakulärer.