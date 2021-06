Oberdiessbach wächst weiter – Die Versammlung legt den rechtlichen Grundstein für die Überbauung Ein deutliches Ja zur Überbauung des Vogtareals, Fragen zu wenigen Besucherparkplätzen und die Finanzen prägten die Gemeindeversammlung in Oberdiessbach. Marco Zysset

Skizze einer möglichen Überbauung des Vogt-Areals in Oberdiessbach. Foto: PD

«Auf dem Industrie- und Gewerbeareal der Vogt AG soll eine Wohnüberbauung entstehen», fasste Gemeindepräsident Niklaus Hadorn (SVP) am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Oberdiessbach das wegweisendste Geschäft des Abends zusammen. Die Planung sieht vor, dass die Vogt AG das Betriebsgebäude im Nordteil weiterbetrieben darf und dass es während einer Übergangsfrist von zehn Jahren umgebaut oder erweitert werden kann. «Wird die Vorlage genehmigt, kann der Gemeinderat im Anschluss eine Überbauungsordnung für den Südteil erlassen», sagte Hadorn und fasste den Planungsprozess der Gemeinde gemeinsam mit Grundeigentümern, Planern und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland zusammen.