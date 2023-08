Anklage wegen Verschwörung – Die verrücktesten Neuigkeiten aus der Anklage gegen Trump In einem 45 Seiten starken Dossier erhebt Sonderermittler Jack Smith die bisher schwerwiegendsten Vorwürfe gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Fabian Fellmann aus Washington

Donald Trump am 29. Juli 2023 in Erie, Pennsylvania. Foto: Jeff Swensen (Getty Images)



Nun soll Donald Trump also doch noch büssen für seine Lügen über die Präsidentschaftswahl 2020 und den gewaltsamen Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar 2021. Am Dienstag hat Sonderermittler Jack Smith deswegen Anklage erhoben gegen den 77-Jährigen, mit einem 45 Seiten starken Dossier, das bisher unbekannte Details enthält über jene turbulenten Wochen, in denen sich Donald Trump an der Macht zu halten versuchte.

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass sich Trump vor einem Strafrichter verantworten muss. Die New Yorker Staatsanwaltschaft macht ihm wegen eines Schweigegelds an eine Pornodarstellerin den Prozess. Und Sonderermittler Smith hat Trump im Juni erstmals angeklagt, in Florida, weil Trump Geheimdokumente in seinem Anwesen in Mar-a-Lago vor den Behörden versteckt hatte.

Jetzt ist er auch der Erste, der als amtierender US-Präsident absichtlich und wider besseres Wissen probiert haben soll, Gesetze und Verfassung auszuhebeln.

Nun strebt Smith seinen zweiten Prozess gegen Trump vor einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington an. Denn dort beging Trump jene Taten, die ihm nun die bisher schwerwiegendsten Vorwürfe eingetragen haben. Schon zuvor war er der erste frühere US-Präsident, der vor einen Strafrichter gestellt wurde. Jetzt ist er auch der Erste, der als amtierender US-Präsident absichtlich und wider besseres Wissen probiert haben soll, Gesetze und Verfassung auszuhebeln. Mit dem Ziel, im Weissen Haus zu bleiben, mit dem Argument, seine politischen Gegner hätten das Wahlresultat gefälscht.

Trumps drei Verschwörungen

Trump habe sich an drei kriminellen Verschwörungen beteiligt, wirft ihm Sonderermittler Jack Smith vor, aufgebaut auf seinen «Lügen über Wahlbetrug». Erstens habe Trump die Vereinigten Staaten betrügen wollen, indem er versuchte, mit «Unehrlichkeit, Betrug und Täuschung» die Auszählung des Resultats der Präsidentschaftswahlen zu hintertreiben. Zweitens habe Trump die Kongresssitzung vom 6. Januar 2021 zu behindern versucht, in der die Wahl von Joe Biden durch das Parlament bestätigt wurde. Drittens habe Trump das Recht der Amerikaner verletzt, dass ihre Stimme gezählt wird.

Trump habe «eine Grundfunktion der Bundesregierung der Vereinigten Staaten» angegriffen, sagte Smith bei einem kurzen Medienauftritt am Dienstag in Washington. Pflichtbewusst betonte der Sonderermittler, der Angeklagte habe als unschuldig zu gelten. Dabei hat sich das meiste in aller Öffentlichkeit abgespielt, was Smith und seine Leute nun zusammengestellt haben in der 45-seitigen Anklageschrift.

Powell klinge «verrückt» und habe keinerlei Belege, sagte Trump zu seinen Beratern – und verbreitete dennoch ihre Behauptungen auf Twitter weiter.

Wiederholt finden sich darin Tweets von Donald Trump aus der Zeit, als ihn das soziale Netzwerk noch nicht gesperrt hatte, in denen er dort eine Lüge nach der anderen verbreiten konnte. Das begann kurz nach dem Wahltag vom 3. November 2021. Die Juristin Sidney Powell meldete sich und tischte eine wilde Geschichte auf über Wahlmaschinen in Georgia, deren Software Stimmen von Trump zu Biden verschoben habe. Powell klinge «verrückt» und habe keinerlei Belege, sagte Trump zu seinen Beratern – und verbreitete dennoch ihre Behauptungen auf Twitter weiter.

Minutiös listet die Anklageschrift ähnliche Beispiele auf, von Georgia über Pennsylvania, Michigan und Wisconsin bis Nevada und Arizona, in denen Trump Klagen über Wahlfälschungen erhob. Stets erklärten ihm Vertreter aus jenen Staaten, allesamt Republikaner, dass Abklärungen keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten zutage gefördert hätten. Stets wiederholte Trump kurz darauf die Lügen bezüglich Wahlfälschungen.

In mehreren Staaten rekrutierten Trump und seine Helfer falsche Wahlmänner, die falsche Wahllisten unterschrieben und nach Washington schickten.

Das Recht auf freie Rede gestatte es zwar, Unsinn zu behaupten, hält die Anklageschrift explizit fest. Doch habe Trump das auch dazu benutzt, verbrecherische Pläne zu verfolgen, und wenn immer eine Option gescheitert sei, habe er eine neue entwickelt. Die Vorgänge sind eigentlich hinlänglich bekannt. Medien hatten sie im Detail nachgezeichnet, und im vergangenen Jahr publizierte ein Kongressausschuss einen mehr als 800 Seiten starken Band darüber, der in der Empfehlung gipfelte, Trump anzuklagen.

Nun aber steht fest, was die Ermittler des Bundes glauben, vor Gericht nachweisen zu können: In mehreren Staaten rekrutierten Trump und seine Helfer falsche Wahlmänner, die falsche Wahllisten unterschrieben und nach Washington schickten. Gleichzeitig versuchten Trump und seine Leute, Amtsträger in mehreren Staaten unter Druck zu setzen, das offizielle Wahlresultat wegen angeblichen Irregularitäten zu diskreditieren. Als das nichts fruchtete, probierte Trump, Vizepräsident Mike Pence dazu zu zwingen, die Bestätigung des Wahlresultats im Kongress auszusetzen. Und als Pence sich sträubte, wiegelte Trump schliesslich Tausende wütende Anhänger auf, das Capitol zu stürmen, um die Kongresssitzung zu stören.

Trumps sechs Mitverschwörer

All das soll Trump mit einer Gruppe von sechs Mitverschwörern unternommen haben, zu denen die Anwälte Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell und Kenneth Chesebro gehören, ebenso Jeffrey Clark, damals Mitarbeiter im Justizministerium, sowie ein politischer Berater, der nicht identifizierbar ist. Interessanterweise ist Stabschef Mark Meadows nicht unter den Mitverschwörern, obwohl er laut Kongressausschuss eine Schlüsselrolle eingenommen hatte.

Die Namen der Mitverschwörer lassen sich aus verschiedenen Quellen rekonstruieren, in der Anklageschrift genannt sind sie nicht. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Sonderermittler bisher keine Anklage gegen diese sechs erhoben hat. Das gilt allerdings nur als eine Frage der Zeit; möglicherweise räumen die Strafverfolger Trumps Mitverschwörern eine Bedenkfrist ein, ob sie als Zeugen gegen den Boss aussagen wollen.

Bereits jetzt aber führen die Ermittler eine ganze Reihe von Belegen dafür an, dass Trump persönlich Entscheidungen traf und Anweisungen gab, von denen er ganz genau wusste, dass er damit Gesetz und Verfassung verletzte – die Voraussetzung für eine strafrechtliche Verurteilung.

Als Rudy Giuliani behauptete, in Georgia hätten 10’000 Tote an den Wahlen teilgenommen, schrieb ein Berater Trumps, es seien nur 12 Fälle gefunden worden.

Die Justiz verfügt offenbar über umfangreiche Datensätze wie interne Textnachrichten und E-Mails. An Stabschef Meadows etwa schrieb ein Kampagnenmitarbeiter, die eigenen Leute fänden keinerlei Belege für die Behauptungen von Trumps Mitverschwörern, die er sarkastisch als «unser Elite Strike Force Legal Team» beschreibt, es sei «alles nur Verschwörungsscheisse, die vom Mutterschiff runtergebeamt wird».

Die Anklageschrift schildert mehrere solche Momente. Als Rudy Giuliani behauptete, in Georgia hätten 10’000 Tote an den Wahlen teilgenommen, schrieb ein Berater Trumps an den Stabschef, es seien nur 12 Fälle gefunden worden. Als Giuliani geltend machte, in Pennsylvania seien 1,8 Millionen briefliche Stimmzettel versandt, aber 2,5 Millionen eingereicht worden, schrieb ein Kampagnenmitarbeiter, das sei falsch, «das kann man auf keine Weise verteidigen». Der stellvertretende Kampagnenleiter antwortete: «Das sagen wir schon seit geraumer Zeit. Es ist sehr frustrierend.»

Weil Justizminister Jeff Rosen sich weigerte zu behaupten, Hinweise auf Wahlbetrug gefunden zu haben, wollte Trump ihn rauswerfen.

Trump persönlich unterschrieb am 31. Dezember 2020 in einer Gerichtseingabe eine Erklärung mit falschen Vorwürfen über angeblichen Wahlbetrug – obwohl Anwalt John Eastman zuvor schriftlich festgehalten hatte, dass Trump und er darüber ins Bild gesetzt wurden, dass diese nicht stimmten und «mit diesem Wissen» eine Wiederholung der Behauptungen «nicht zutreffend wäre».

Detailliert zeichnet die Anklageschrift auch Trumps Vorgehen gegen das Justizministerium nach. Weil Justizminister Jeff Rosen sich weigerte zu behaupten, Hinweise auf Wahlbetrug gefunden zu haben, wollte Trump ihn rauswerfen und durch den willfährigen Justizbeamten Jeffrey Clark ersetzen. Clark besuchte ihn zweimal im Weissen Haus, obwohl Vorschriften des Ministeriums genau das untersagten, um eine politische Einflussnahme zu verhindern. Clark drohte sogar damit, die Sicherheitskräfte zu missbrauchen, um Trump an der Macht zu halten: Ein Rechtsberater des Weissen Hauses warnte vor Strassenprotesten, falls Clark sich an die Spitze des Justizministeriums setze. Darauf erwiderte Trumps Helfer: «Darum gibt es ein Gesetz gegen Aufstände.»

«Es muss Konsequenzen haben, wenn man teilnimmt am Versuch, die Regierung gewaltsam zu stürzen.» Tanya S. Chutkan, Richterin

Eine Anklage wegen dieses «Insurrection Acts» hätte nun beinahe Trump geblüht: Einige Juristen fanden in seinem Verhalten genügend Anhaltspunkte dafür. Sonderermittler Smith hat aber darauf verzichtet, Trump dieses ausserordentlich schweren Verbrechens anzuklagen. Auch so wiegen die nun erhobenen Vorwürfe schwer: Die Höchststrafe für die insgesamt vier Anklagepunkte beträgt je zwischen 5 und 20 Jahren Gefängnis. Wann der Prozess starten wird, ist noch nicht entschieden. Zunächst wird sich Trump nun in den nächsten Tagen vor dem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington die Anklage vortragen lassen müssen.

Mehrere Republikaner distanzieren sich von Trump

Anders als in Florida kann Trump in Washington weder auf eine von ihm ernannte Richterin noch auf ihm besonders wohlgesinnte Geschworene zählen. Richterin Tanya S. Chutkan wurde von Barack Obama eingesetzt und hat schon einmal einen Fall aus Trumps Dunstkreis beurteilt, wobei sie ihm beschied, «Präsidenten sind keine Könige». Chutkan hat ausserdem eine ganze Reihe von Capitolstürmern verurteilt. Mehrfach verhängte sie dabei härtere Sanktionen als von der Anklage gefordert. «Es muss Konsequenzen haben, wenn man teilnimmt am Versuch, die Regierung gewaltsam zu stürzen», sagte sie bei einer Verhandlung.

Für Trump könnte bereits in den nächsten Tagen eine vierte Strafklage hinzukommen: Auch in Georgia stehen Ermittlungen gegen ihn vor dem Abschluss. Er machte am Dienstag auf seinem sozialen Netzwerk TruthSocial geltend, er habe sich stets an Gesetz und Verfassung gehalten. Die neuerliche Anklage sei nur der jüngste Beleg dafür, dass Joe Biden und das Justizministerium die Präsidentschaftswahl 2024 beeinflussen wollten, bei der er der Favorit sei. Die Strafverfolgung sei «gesetzlos» und erinnere an Nazi-Deutschland in den 1930er-Jahren und an die Sowjetunion. Sein ärgster parteiinterner Rivale, Ron DeSantis, eilte ihm zu Hilfe. Mehrere andere Republikaner hingegen distanzierten sich von Trump. Die Anklage sei «eine wichtige Erinnerung», sagte etwa Mike Pence, Vizepräsident unter Trump. «Wer sich über die Verfassung stellt, sollte nie Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein.»



Alles klar, Amerika? – Der USA-Podcast des Tages-Anzeigers Den Podcast können Sie auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Alles klar, Amerika?».

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

